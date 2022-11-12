Николай Заварухин: «Мэйсек трудится на благо «Автомобилиста». Забивает, играет в меньшинстве, ловит шайбы на себя»

прокомментировал игру нападающего .

Форвард «Автомобилиста» сделал дубль в матче Фонбет чемпионата против (4:1). Имея в своем активе 21 гол, немец занимает первое место в списке лучших снайперов КХЛ.

– Мэйсека можно сравнить с Харламовым? Благо он тоже под 17‑м номером играет. Сегодня его голы решили игру.

– Вся команда игру решила, не только Мэйсек. А Брукс заслужил эти голы своей работой – и на тренировках, и в матчах.

Он не индивидуальный игрок, а трудится на благо команды. Мэйсек не только забивает, но и играет в меньшинстве, ловит шайбы на себя, идет в единоборства, – сказал главный тренер .