Драйзайтль набрал очки в 11-м матче кряду. До личного рекорда – 3 игры

Форвард сделал голевую передачу в матче чемпионата с «Флоридой» (4:2).

Немец продлил результативную серию (7+13) до 11 игр. Это четвертый показатель за его карьеру в лиге.

Рекорд был установлен в сезоне-2018/19, когда Драйзайтль набирал очки в 14 матчах подряд.

В чемпионате-2019/20 у нападающего была 13-матчевая результативная серия, в сезоне-2021/22 – 12-матчевая.

В 16 играх текущего чемпионата на счету Драйзайтля 28 (9+19) очков, и он занимает 2-е место в гонке бомбардиров, отставая от одноклубника Коннора Макдэвида на 4 балла.