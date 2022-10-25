Кессел, Хеллибак и Драйзайтль – звезды дня в НХЛ
Фил Кессел, Коннор Хеллибак и Леон Драйзайтль – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – форвард «Вегаса» Фил Кессел, повторивший в игре с «Торонто» (3:1) рекорд Кита Йэндла по числу матчей подряд без пропусков – 989. На счету американца голевая передача, а его шайба, которая могла стать 400-й в карьере, была отменена из-за офсайда.
Вторая звезда – вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак с шатаутом в матче с «Сент-Луисом» (4:0) при 25 отраженных бросках.
Третья звезда – форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 3 (1+2) очками в матче с «Питтсбургом» (6:3).
Комментарии