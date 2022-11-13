Светлов о «Сочи»: «Не обещаю, что войдем в зону плей-офф, но будем стараться играть достойно»

Главный тренер «Сочи» подвел итоги матча с (3:5).

«В целом игра была напряженная. На сегодняшний момент противник нас опережает во многих компонентах: и скорости повыше, и в борьбе за шайбу игроки соперника тоже часто выходили победителями. Да и в других нюансах нас опережали.

У нас был брак в передачах, по движению мы немного не успевали. Была пара ошибок, когда оставляли за спиной открывание дальнего игрока, не было у нас максимальной концентрации внимания. Такие ошибки привели к голам в наши ворота, нам все время нужно было отыгрываться.

Но потом мы нашли в себе силы, команда взбодрилась, показала желание и борьбу, забили хорошие голы. К сожалению, нам этого не хватило. Поэтому матч и проиграли.

Про тему зоны плей-офф я бы пока вообще не хотел разговаривать. У нас есть болельщики, которым хочется слова благодарности сказать. Мы находимся не на хорошем месте, но они приходят и переживают за нашу команду – это очень хорошо.

Если нам важно построить игру, показывать хороший хоккей — мы будем работать до конца, до последнего шанса, показывать достойную игру. Потому что мы стараемся не только для себя, но и для болельщиков. Не обещаю, что войдем в зону плей-офф, но будем стараться играть достойно», – сказал .

После 27 матчей замыкает таблицу Запада с 13 очками.