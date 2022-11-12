«Мало зрителей, это немножко разочаровывает, но что есть, то есть». Ларионов после победы над «Сочи»

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Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Сочи» со счетом 5:3.

– Хочу поздравить нашу команду с хорошей игрой, с победой. Непростой матч.

Мы понимаем, что у «Сочи» молодая команда, новый тренер, терять им особо нечего, и в этом плане начало было не совсем хорошим, но затем взяли себя в руки, завладели инициативой и забили хорошие голы.

Конечно, соперник тоже действовал с большим сопротивлением, ребята до конца боролись, пытались игру спасти.

К сожалению, было мало зрителей – это, конечно, немножко разочаровывает, но что есть, то есть.

– Как оцениваете игру Ивана Кульбакова?

– Когда команда выигрывает 5:3 и три гола пропускает, всегда можно найти причины, какие-то стрелы бросить во вратаря.

Я считаю, что он в начале матча нас подтащил, сделал своевременные сэйвы, которые дали нам возможность понять, где мы находимся. В этом плане я оцениваю его игру на хорошую четверку с плюсом, – сказал главный тренер «Торпедо».

Матч «Сочи» – «Торпедо» в ледовом дворце «Большой» посетили 4 138 зрителей.

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