Мартемьянов о победе над СКА: «Вопросы по третьему периоду – не было задания играть в откат. Но нам не давали шайбу даже в средней зоне потрогать»

поделился мыслями после победы над (3:2).

– Тяжелые и важные два очка взяли в матче с лидером чемпионата. Хочу поблагодарить команду за самоотверженность – 33 блокированных броска очень помогли нам.

молодец, держал в игре нас. В первом периоде попытались забить, попытались сделать счет. но вратарь соперника тоже неплохо играл. Боевая игра.

По третьему периоду только будут вопросы – задания играть в откат не было, но соперник не давал нам даже шайбу в средней зоне потрогать.

Быстро побежали, тут же атаку делали плюс наложение. Команда мастеровитая у них. Здорово, что вытащили матч, выстояли в важные минуты и не дали сравнять счет.

– Согласны, что сделала результат за счет средней зоны? Во многих моментах СКА приходилось переходить на вброс в зону.

– Мы играли по игре. Строили правильно оборону, в средней зоне очень плотно сыграли, где-то центр закрыли. А на вбросах неплохо работали защитники, нападающие спускались. У меня вопросов нет.

– Насколько серьезно повреждение Никиты Короткова?

– Слава Богу, серьезного ничего нет, но повреждение есть. В поездку, скорее всего, поедет.

– Денис Александров долгое время не попадал в состав, а сейчас стабильно выходит на лед, в том числе в неравных составах. Как можете оценить его игру?

– Прибавляет, молодец. Хватить его не буду, но раз попадает в состав, значит, доверие есть.

– Следите ли за , который находится в аренде в Хабаровске?

– Мы получаем исчерпывающую информацию, я статистику смотрю. Забивает, отдает, получает игровое время, молодец. Я думаю, что правильный шаг клуба был.

То же самое и по Чмыхову. У нас, к сожалению, 19 игроков выходит, мы 40 выпустить не можем, – сказал главный тренер «Сибири».