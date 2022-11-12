Мартемьянов о победе над СКА: «Вопросы по третьему периоду – не было задания играть в откат. Но нам не давали шайбу даже в средней зоне потрогать»
Андрей Мартемьянов поделился мыслями после победы над СКА (3:2).
– Тяжелые и важные два очка взяли в матче с лидером чемпионата. Хочу поблагодарить команду за самоотверженность – 33 блокированных броска очень помогли нам.
Денис Костин молодец, держал в игре нас. В первом периоде попытались забить, попытались сделать счет. но вратарь соперника тоже неплохо играл. Боевая игра.
По третьему периоду только будут вопросы – задания играть в откат не было, но соперник не давал нам даже шайбу в средней зоне потрогать.
Быстро побежали, тут же атаку делали плюс наложение. Команда мастеровитая у них. Здорово, что вытащили матч, выстояли в важные минуты и не дали сравнять счет.
– Согласны, что «Сибирь» сделала результат за счет средней зоны? Во многих моментах СКА приходилось переходить на вброс в зону.
– Мы играли по игре. Строили правильно оборону, в средней зоне очень плотно сыграли, где-то центр закрыли. А на вбросах неплохо работали защитники, нападающие спускались. У меня вопросов нет.
– Насколько серьезно повреждение Никиты Короткова?
– Слава Богу, серьезного ничего нет, но повреждение есть. В поездку, скорее всего, поедет.
– Денис Александров долгое время не попадал в состав, а сейчас стабильно выходит на лед, в том числе в неравных составах. Как можете оценить его игру?
– Прибавляет, молодец. Хватить его не буду, но раз попадает в состав, значит, доверие есть.
– Следите ли за Сергеем Дубакиным, который находится в аренде в Хабаровске?
– Мы получаем исчерпывающую информацию, я статистику смотрю. Забивает, отдает, получает игровое время, молодец. Я думаю, что правильный шаг клуба был.
То же самое и по Чмыхову. У нас, к сожалению, 19 игроков выходит, мы 40 выпустить не можем, – сказал главный тренер «Сибири».
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