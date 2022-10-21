Никишин за 20 игр в СКА набрал больше очков, чем за весь сезон в «Спартаке»

набрал больше очков в 20 матчах за , чем за 49 игр в .

21-летний защитник питерского клуба улучшил личный рекорд результативности, доведя количество набранных очков до 15 (3+12) всего за 20 игр сезона.

В прошлом сезоне в составе «Спартака» на счету Александра было 14 (9+5) очков в 49 играх регулярного чемпионата и плей-офф.

Напомним, что в межсезонье Никишин перешел в СКА в результате обмена, в котором «Спартак» получил права на девять хоккеистов.