Никишин за 20 игр в СКА набрал больше очков, чем за весь сезон в «Спартаке»

Теги СКА Спартак КХЛ Александр Никишин Хоккей

Александр Никишин набрал больше очков в 20 матчах за СКА, чем за 49 игр в «Спартаке».

21-летний защитник питерского клуба улучшил личный рекорд результативности, доведя количество набранных очков до 15 (3+12) всего за 20 игр сезона.

В прошлом сезоне в составе «Спартака» на счету Александра было 14 (9+5) очков в 49 играх регулярного чемпионата и плей-офф.

Напомним, что в межсезонье Никишин перешел в СКА в результате обмена, в котором «Спартак» получил права на девять хоккеистов.

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