Малкин – 4-й россиянин с 450 шайбами в НХЛ. В «Питтсбурге» больше голов лишь у Лемье и Кросби
Евгений Малкин – 4-й россиянин в истории с 450 шайбами в НХЛ.
Форвард отличился в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (4:2), набрав 2 (1+1) очка.
На его счету стало 1161 (450+711) очко в 995 матчах в лиге.
Он 4-й россиянин в истории НХЛ, достигший такой отметки по голам за карьеру. До него преуспели Александр Овечкин («Вашингтон», 788 шайб в 1290 матчах, продолжает карьеру), Сергей Федоров (483 в 1248), Александр Могильный (473 в 990).
В истории «Питтсбурга» больше Малкина забивали только Марио Лемье (690 в 915) и Сидни Кросби (523 в 1122).
У Малкина уже 450 шайб в НХЛ! Больше в истории «Питтсбурга» забивали только Кросби и Лемье
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