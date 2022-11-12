Малкин – 4-й россиянин с 450 шайбами в НХЛ. В «Питтсбурге» больше голов лишь у Лемье и Кросби

– 4-й россиянин в истории с 450 шайбами в НХЛ.

Форвард отличился в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (4:2), набрав 2 (1+1) очка.

На его счету стало 1161 (450+711) очко в 995 матчах в лиге.

Он 4-й россиянин в истории НХЛ, достигший такой отметки по голам за карьеру. До него преуспели («Вашингтон», 788 шайб в 1290 матчах, продолжает карьеру), (483 в 1248), Александр Могильный (473 в 990).

В истории «Питтсбурга» больше Малкина забивали только (690 в 915) и (523 в 1122).

У Малкина уже 450 шайб в НХЛ! Больше в истории «Питтсбурга» забивали только Кросби и Лемье