Федоров об 1:2: «Возможно, ребята думали, что обыграют «Спартак», не прилагая усилий. Чувствительное для ЦСКА поражение»

Главный тренер подвел итоги матча со (1:2).

«Мы не использовали большинство моментов. Не скажу, что все они были качественные, но шансов мы создали достаточно, чтобы выйти вперед в игре.

Чувствительное для нас поражение, начало немного проспали, но считаю, что потом нашли свой темп, ритм, могли выйти вперед. Попереживаем до полуночи, завтра новый рабочий день – разберем ошибки и будем двигаться вперед.

Это фактор психологии – когда много создаешь, всегда думаешь: «Следующая зайдет». А она не заходит. Пропускаешь на технической ошибке, остается мало времени, играешь так же, если не лучше, но шайба в ворота не идет.

Возможно, наши ребята думали, что обыграют «Спартак», не прилагая усилий, поэтому шайба в ворота не шла. Думаю, в этом корень зла. Это злость на момент, концентрация и внимание, где-то не закрыли вратаря – он поймал очень много ненужных наших бросков и поймал уверенность. Постоянно говорим об этом ребятам и пытаемся в тренировочном процессе это учесть, чтобы они поняли, что это важная составляющая», – сказал .