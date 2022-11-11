«Спартак» победил в первом матче после увольнения Миронова, прервав серию из 6 поражений. ЦСКА проиграл 3 игры подряд

«Спартак» победил ЦСКА (2:1) в матче Фонбет чемпионата .

Красно-белые одержали победу в первой игре после увольнения с поста главного тренера. Победную шайбу в третьем периоде забросил нападающий Матвей Заседа.

Обязанности главного тренера команды в матче с ЦСКА исполнял Алексей Заварухин, который входил в штаб Миронова.

прервал серию из шести поражений подряд и занимает восьмое место в таблице Западной конференции.

ЦСКА, в свою очередь, проиграл третий матч подряд. До этого команда тренера уступила «Нефтехимику» (3:4 ОТ) и «Локомотиву» (2:3 Б). находится на третьей строчке таблицы Запада.