«Спартак» победил в первом матче после увольнения Миронова, прервав серию из 6 поражений. ЦСКА проиграл 3 игры подряд
«Спартак» победил ЦСКА (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Красно-белые одержали победу в первой игре после увольнения Бориса Миронова с поста главного тренера. Победную шайбу в третьем периоде забросил нападающий Матвей Заседа.
Обязанности главного тренера команды в матче с ЦСКА исполнял Алексей Заварухин, который входил в штаб Миронова.
«Спартак» прервал серию из шести поражений подряд и занимает восьмое место в таблице Западной конференции.
ЦСКА, в свою очередь, проиграл третий матч подряд. До этого команда тренера Сергея Федорова уступила «Нефтехимику» (3:4 ОТ) и «Локомотиву» (2:3 Б). ЦСКА находится на третьей строчке таблицы Запада.
- Дата проведения
- 11 ноября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
- 0:1 – 10 Вароне (Савиков, Заседа)
- 1:1 – 31 Карнаухов (Плотников, Нестеров)
- 1:2 – 51 Заседа (Вишневский, Вароне)
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