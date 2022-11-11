«Спартак» победил в первом матче после увольнения Миронова, прервав серию из 6 поражений. ЦСКА проиграл 3 игры подряд

Теги ЦСКА Спартак Борис Миронов Алексей Заварухин Сергей Федоров КХЛ Хоккей

«Спартак» победил ЦСКА (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Красно-белые одержали победу в первой игре после увольнения Бориса Миронова с поста главного тренера. Победную шайбу в третьем периоде забросил нападающий Матвей Заседа.

Обязанности главного тренера команды в матче с ЦСКА исполнял Алексей Заварухин, который входил в штаб Миронова.

«Спартак» прервал серию из шести поражений подряд и занимает восьмое место в таблице Западной конференции.

ЦСКА, в свою очередь, проиграл третий матч подряд. До этого команда тренера Сергея Федорова уступила «Нефтехимику» (3:4 ОТ) и «Локомотиву» (2:3 Б). ЦСКА находится на третьей строчке таблицы Запада.

ЦСКА – Спартак 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Дата проведения
11 ноября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 10 Вароне (Савиков, Заседа)
1:1 – 31 Карнаухов (Плотников, Нестеров)
1:2 – 51 Заседа (Вишневский, Вароне)
Вратари: Рейдеборн 23/25 – Красиков 43/44.

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