Лысенков о том, что Ярушин комментировал матч ЦСКА – «Спартак»: «Отработал отлично, равнодушных не было. Ярушин и Кузнецов комментируют игру «Трактора» – мечта»

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Павел Лысенков считает, что Станислав Ярушин отлично прокомментировал матч ЦСКА и «Спартака».

Ярушин прокомментировал встречу вместе с Артемом Божко.

«Мое мнение – раз в сезон минимум Стас Ярушин имеет полное право жечь в хоккейном эфире. А может быть, и чаще.

Отработал он этот матч, как я думаю, отлично. А еще важнее, что все эти часы мы смотрели «Матч ТВ» и обсуждали Ярушина. Тотальное большинство ставило ему или кол, или пятерку. Равнодушных не было.

Моя мечта – увидеть на «Матч ТВ», как игру «Трактора» комментируют Станислав Ярушин и Евгений Кузнецов из «Вашингтона».

Стас, может, договоришься с Женей? В первых числах сентября.

Гооооооооооооооооооооль!» – написал журналист.

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