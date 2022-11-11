«Понравилось играть против мальчиков – это всегда весело и интересно. Они намного быстрее». Ангелина Гончаренко о матче с Россией U16

Форвард женской сборной России Ангелина Гончаренко высказалась о «битве полов».

Женская сборная России провела матч против мужской сборной России до 16 лет (1:8) на «Кубке Президентского спортивного клуба», который проходит в Минске.

«Какие впечатления? Мне очень понравилось играть против мальчиков – это всегда весело и интересно. Они намного быстрее.

Для нас это похоже на североамериканский хоккей, как играют Канада и Америка.

Классно, что мы участвуем в этом турнире. В чем сложность? Они мощнее, быстрее принимают решения. Но все возможно», – сказала Гончаренко.