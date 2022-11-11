«Против девушек раньше не играли, было непривычно. Трогать вообще нельзя». Форвард России U16 Емельянов о матче с женской сборной

Форвард сборной России U16 Кирилл Емельянов высказался о матче против женской сборной.

Женская сборная России провела матч против мужской сборной России до 16 лет (1:8) на «Кубке Президентского спортивного клуба», который проходит в Минске.

«Было непривычно. Против девушек раньше не играли. Мы играли по их правилам: нельзя бить, встречать, прижимать к борту – вообще нельзя трогать (в женском хоккее запрещены силовые приемы – прим. Sports.ru).

У хоккеисток сборной можно поучиться – они старше нас, уже играли на Олимпийских играх», – сказал Емельянов.