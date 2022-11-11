Ландыш Фаляхова о «битве полов» против России U16 (1:8): «Парни шустрые, играют активно. Для нас очень полезный матч»

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Форвард женской сборной России Ландыш Фаляхова рассказала о «битве полов». 

Женская сборная России провела матч против мужской сборной России до 16 лет (1:8) на «Кубке Президентского спортивного клуба», который проходит в Минске.

Фаляхова стала автором единственной шайбы своей команды. 

«Игра была сложной, но интересной – парни шустрые, играют активно, быстро принимают решения. Для нас это очень полезный матч: тяжело выходить из зоны, приходится действовать быстрее, ускорять пас.

В моменте с голом мне, наверное, повезло: раньше мы с партнерами по звену играли за один клуб и постоянно разыгрывали этот вариант большинства. Партнеры хорошо закрыли вратаря, я думаю, он даже не успел среагировать», – сказала хоккеистка. 

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