Ландыш Фаляхова о «битве полов» против России U16 (1:8): «Парни шустрые, играют активно. Для нас очень полезный матч»
Форвард женской сборной России Ландыш Фаляхова рассказала о «битве полов».
Женская сборная России провела матч против мужской сборной России до 16 лет (1:8) на «Кубке Президентского спортивного клуба», который проходит в Минске.
Фаляхова стала автором единственной шайбы своей команды.
«Игра была сложной, но интересной – парни шустрые, играют активно, быстро принимают решения. Для нас это очень полезный матч: тяжело выходить из зоны, приходится действовать быстрее, ускорять пас.
В моменте с голом мне, наверное, повезло: раньше мы с партнерами по звену играли за один клуб и постоянно разыгрывали этот вариант большинства. Партнеры хорошо закрыли вратаря, я думаю, он даже не успел среагировать», – сказала хоккеистка.
Комментарии