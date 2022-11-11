Городской совет Темпе решил провести референдум по поводу строительства новой арены для «Аризоны»

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В Темпе проведут референдум по поводу сделки с «Аризоной» о постройке арены.

Такое решение принял городской совет. Голосование планируется провести в мае следующего года. 

К этому моменту власти должны принципиально одобрить соглашение о застройке и поправки в генеральный план. 

«Койотис», уехавшие из Глендэйла из-за разногласий с властями города по поводу аренды Gila River Arena, хотят построить новую арену на участке земли к западу от центра Темпе (это один из пригородов Финикса – прим. Sports.ru).

Сейчас клуб проводит домашние матчи НХЛ в 5-тысячном дворце, где также играет команда университета Аризоны. 

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