Городской совет Темпе решил провести референдум по поводу строительства новой арены для «Аризоны»

В Темпе проведут референдум по поводу сделки с «Аризоной» о постройке арены.

Такое решение принял городской совет. Голосование планируется провести в мае следующего года.

К этому моменту власти должны принципиально одобрить соглашение о застройке и поправки в генеральный план.

«Койотис», уехавшие из Глендэйла из-за разногласий с властями города по поводу аренды Gila River Arena, хотят построить новую арену на участке земли к западу от центра Темпе (это один из пригородов Финикса – прим. Sports.ru).

Сейчас клуб проводит домашние матчи в 5-тысячном дворце, где также играет команда университета Аризоны.