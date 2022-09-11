Средняя цена билета на матч «Аризоны» выросла с 90 до 170 долларов и стала выше средней по НХЛ. Клуб будет играть на 5-тысячной арене

Средняя цена билета на матч «Аризоны» выросла до 170 долларов – выше, чем в среднем по .

Команда будет выступать на 5-тысячной арене студенческой команды, поэтому подняла цены на билеты.

Средняя цена теперь составляет 170 долларов, что выше среднего показателя по всей лиге (154 доллара). Ранее она была на уровне 90 долларов.

«Мы не обманываем людей. Мы немного выше среднего показателя по НХЛ, тогда как раньше были значительно ниже. Но теперь мы находимся гораздо ближе к центральной части города.

Мы знаем, что билеты на каждый матч будут распроданы, в этом нет никаких сомнений», – сказал президент «Койотис» Хавьер Гутьеррес.

По его словам, доходы «Койотис» от продажи сезонных абонементов выросли на 50% по сравнению с лучшим результатом за время выступления команды в Глендэйле.