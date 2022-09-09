На форме «Аризоны» появится реклама развлекательного комплекса с казино.

Клуб будет рекламировать развлекательный комплекс Gila River Resorts & Casinos. Хила-Ривер – индейская резервация, поэтому там развит игорный бизнес.

В прошлом году объявила, что командам будет разрешено размещать рекламные плашки на свитерах, начиная с сезона-2022/23.

НХЛ стала второй из четверки главных лиг Северной Америки, разместившей рекламу на форме. Первой была НБА в 2017 году. В 2023 году реклама появится на форме команд бейсбольной лиги MLB.

Ранее стало известно, что в НХЛ рекламные плашки будут носить «Вашингтон», «Коламбус», «Сент-Луис», «Вегас», «Миннесота» и «Питтсбург».

Изображение: Sportslogos.net