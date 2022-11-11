«Сент-Луис» прервал серию из 8 поражений подряд, обыграв «Сан-Хосе». Бучневич набрал 0+2 – первые очки за 5 игр

прервал серию из 8 поражений подряд, обыграв (5:3).

«Блюзмены» ранее установили антирекорд клуба, проиграв 8 матчей подряд в основное время. Сегодня команда справилась с «Шаркс» (5:3) в рамках регулярного чемпионата .

Форвард «Блюз» в этом матче прервал свою серию из 5 игр подряд без очков, сделав 2 результативные передачи. У него 4 (1+3) балла в 7 играх.

Его партнер отметился одной передачей. На его счету 10 (4+6) очков в 12 матчах.

С 8 очками в 12 играх команда Крэйга Беруби все еще идет последней в Западной конференции.