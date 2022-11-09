«Сент-Луис» проиграл 8-й матч подряд в основное время и обновил антирекорд клуба. Разница шайб на отрезке – 12:38

проиграл 8-й матч подряд в основное время и обновил антирекорд клуба.

Сегодня клуб уступил «Филадельфии» (1:5) в очередном матче регулярного чемпионата .

Серия поражений «Блюз» достигла 8 матчей, причем все были проиграны в основное время (разница шайб на отрезке – 12:38). Это новый антирекорд клуба.

Ранее «блюзмены» проигрывали по 7 матчей подряд в основное время в трех сезонах (1967/68 – дебютном для клуба в лиге, 1988/89 и 2005/06).

Антирекорд по числу поражений подряд с учетом овертаймов и буллитов – 13 (2005/06).

С 6 очками в 11 матчах команда под руководством занимает последнее место в Западной конференции.