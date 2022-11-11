Заварухин о 5:1 с «Куньлунем»: «Ключевым моментом стал первый период»

Главный тренер оценил победу над (5:1).

«Ключевым моментом стал первый период. «Куньлунь» мобильно начал, но нам помог вратарь, где-то полевые игроки заблокировали броски. Затем выстояли в меньшинстве, хорошая оборона была, что привело к тому, что забили гол на контратаке.

Идеальный ли это был матч? Ребята по заданию сыграли. Где-то была простота, где-то были ошибки. Второй период понравился, хорошие наложения и действия игроков, забили на отложенном штрафе. Широков и Кормье получили травмы, поэтому сегодня выбрали капитаном Голышева.

Его игра? Была критика в прошлом сезоне, но нельзя винить человека, когда ты знаешь его возможность и ресурсы. Он большой мастер. Думаю, он может играть даже лучше.

Травма Кормье? Его не будет недели три», – сказал .