Заварухин о 5:1 с «Куньлунем»: «Ключевым моментом стал первый период»

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Главный тренер «Автомобилиста» оценил победу над «Куньлунем» (5:1).

«Ключевым моментом стал первый период. «Куньлунь» мобильно начал, но нам помог вратарь, где-то полевые игроки заблокировали броски. Затем выстояли в меньшинстве, хорошая оборона была, что привело к тому, что забили гол на контратаке.

Идеальный ли это был матч? Ребята по заданию сыграли. Где-то была простота, где-то были ошибки. Второй период понравился, хорошие наложения и действия игроков, забили на отложенном штрафе. Широков и Кормье получили травмы, поэтому сегодня выбрали капитаном Голышева.

Его игра? Была критика в прошлом сезоне, но нельзя винить человека, когда ты знаешь его возможность и ресурсы. Он большой мастер. Думаю, он может играть даже лучше.

Травма Кормье? Его не будет недели три», – сказал Николай Заварухин.

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