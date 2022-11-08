Заварухин о 3:2 с «Северсталью»: «Здорово, что забили в концовке, наконец сработало наше большинство 4 на 3»

Главный тренер высказался о победе над «Северсталью».

Команда из Екатеринбурга одержала победу в матче регулярного чемпионата Фонбет Чемпионата КХЛ благодаря голу в овертайме (3:2).

«Была тяжелая игра. Понимали, что быстрый соперник, набрал ход. Знали, что будет прессинг, попросили ребят сыграть более строго в обороне, сыграть на контратаках. В первом и втором периодах получалось, в третьем пропустили ненужные голы.

Здорово, что забили в концовке, и наконец сработало наше большинство 4 на 3. Сказал спасибо ребятам в раздевалке за то, что выполнили тренерскую установку», – сказал Заварухин.