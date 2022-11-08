«Сент-Луис» проиграл 7-й матч подряд в основное время, повторив антирекорд клуба. Разница шайб на отрезке – 11:33
«Сент-Луис» проиграл 7-й матч подряд в основное время и повторил антирекорд клуба.
Сегодня клуб уступил «Бостону» (1:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Серия поражений «Блюз» достигла 7 матчей, причем все были проиграны в основное время. Это повторение клубного антирекорда.
Ранее «блюзмены» проигрывали по 7 матчей подряд в основное время в трех сезонах (1967/68 – дебютном для клуба в лиге, 1988/89 и 2005/06).
Антирекорд по числу поражений подряд с учетом овертаймов и буллитов – 13 (2005/06).
С 6 очками в 10 матчах команда под руководством Крэйга Беруби занимает последнее место в Западной конференции.
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