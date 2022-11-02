Генменеджер «Сент-Луиса» не планирует увольнять Беруби: «Я верю в тренера и систему. Сказал игрокам, что он никуда не денется»

не собирается увольнять главного тренера .

Клуб проиграл 5 матчей подряд с общей разницей шайб 8:25 и занимает текущее последнее место в Центральном дивизионе.

«Я верю в тренера, верю в систему. Наши поражения – это не вопрос системы. Это вопрос нашей готовности к борьбе. Мы должны это исправить.

Я сказал игрокам, что тренер никуда не денется. Он пришел из АХЛ, где развивал молодых игроков и делал их лучше. Здесь он руководил опытными игроками и помогал им побеждать. Так что он может делать и то, и другое», – сказал Даг Армстронг.

Следующий матч команда проведет против «Айлендерс» 3 ноября.