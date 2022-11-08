Коньков об «Адмирале»: «Думаю, секрет успеха заключается в командной работе и надежной игре вратарей. Будем ждать дальше этой победной поступи»

предположил, в чем заключается секрет успеха на старте этого сезона.

Команда Леонида Тамбиева набрала очки в десятом матче подряд, обыграв СКА – 3:1. Клуб из Владивостока занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 28 матчах.

«Я думаю, секрет успеха заключается, во-первых, в командной работе и дисциплине, во-вторых, в надежной и стабильной игре вратарей, которая всегда дает повод команде играть выше ожиданий, находиться выше в турнирной таблице, чем более именитые клубы.

В начале сезона вообще никто не мог сказать, насколько ярко смогут проявить себя лидеры команды, иностранцы. Конечно, с начала сезона чешский защитник о себе заявил, он является лидером бомбардирской гонки среди защитников лиги. Плюс видны его лидерские качества на льду.

Поэтому говорить о том, что перед началом сезона здорово сработал менеджмент клуба в плане подписаний, преждевременно. Опять же сейчас кого-то выделять, тяжело.

Все равно команда строится, кто-то мог влиться раньше, кто-то позже. Плюс надо учитывать травматизм. Но видно, как ребята проявляют себя, команда играет и слава богу. Будем ждать дальше этой победной поступи от «Адмирала» и желаем им удачи», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.