Жафяров, Голдобин, Кручинин, Йип, Рашевский и Лихачев выбраны на Матч звезд КХЛ по результатам голосования журналистов

Теги Металлург Мг Сибирь Локомотив Нефтехимик СКА Амур Спартак Автомобилист Торпедо рейтинги КХЛ Максим Шалунов Матч звезд КХЛ Брэндон Йип Динамо Алексей Кручинин Дамир Жафяров Николай Голдобин Адмирал Анатолий Голышев Либор Шулак Александр Шаров Павел Порядин Куньлунь Ред Стар Ярослав Лихачев Дмитрий Рашевский Егор Савиков Хоккей

Определены еще 12 участников Фонбет Матча Звезд КХЛ 2022.

Игроки будут включены в свои команды по результатам голосования журналистов. Первые 16 игроков были выбраны голосованием болельщиков. 

Матч Звезд КХЛ 2022 пройдет в Челябинске 10 и 11 декабря.

Дивизион Боброва

Защитник: Егор Савиков («Спартак»);

Нападающие: Дамир Жафяров (СКА), Алексей Кручинин («Торпедо»).

Дивизион Тарасова 

Нападающие: Дмитрий Рашевский («Динамо»), Брэндон Йип («Куньлунь»), Максим Шалунов («Локомотив»).

Дивизион Харламова 

Нападающие: Анатолий Голышев («Автомобилист»), Павел Порядин («Нефтехимик»), Николай Голдобин («Металлург»);

Дивизион Чернышева

Защитник: Либор Шулак («Адмирал»);

Нападающие: Ярослав Лихачев («Амур»), Александр Шаров («Сибирь»).

Оставшиеся хоккеисты будут выбраны лигой. Каждая из команд будет состоять из 11 игроков (2 вратаря и 9 полевых), включая 4 лучших игроков Кубка Вызова МХЛ, которые будут распределены между командами позднее.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные