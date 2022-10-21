Жафяров, Голдобин, Кручинин, Йип, Рашевский и Лихачев выбраны на Матч звезд КХЛ по результатам голосования журналистов
Определены еще 12 участников Фонбет Матча Звезд КХЛ 2022.
Игроки будут включены в свои команды по результатам голосования журналистов. Первые 16 игроков были выбраны голосованием болельщиков.
Матч Звезд КХЛ 2022 пройдет в Челябинске 10 и 11 декабря.
Дивизион Боброва
Защитник: Егор Савиков («Спартак»);
Нападающие: Дамир Жафяров (СКА), Алексей Кручинин («Торпедо»).
Дивизион Тарасова
Нападающие: Дмитрий Рашевский («Динамо»), Брэндон Йип («Куньлунь»), Максим Шалунов («Локомотив»).
Дивизион Харламова
Нападающие: Анатолий Голышев («Автомобилист»), Павел Порядин («Нефтехимик»), Николай Голдобин («Металлург»);
Дивизион Чернышева
Защитник: Либор Шулак («Адмирал»);
Нападающие: Ярослав Лихачев («Амур»), Александр Шаров («Сибирь»).
Оставшиеся хоккеисты будут выбраны лигой. Каждая из команд будет состоять из 11 игроков (2 вратаря и 9 полевых), включая 4 лучших игроков Кубка Вызова МХЛ, которые будут распределены между командами позднее.
Комментарии