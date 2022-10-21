Жафяров, Голдобин, Кручинин, Йип, Рашевский и Лихачев выбраны на Матч звезд КХЛ по результатам голосования журналистов

Определены еще 12 участников Фонбет Матча Звезд КХЛ 2022.

Игроки будут включены в свои команды по результатам голосования журналистов. Первые 16 игроков были выбраны голосованием болельщиков.

Матч Звезд КХЛ 2022 пройдет в Челябинске 10 и 11 декабря.

Дивизион Боброва

Защитник: Егор Савиков ( );

Нападающие: ( ), ( ).

Дивизион Тарасова

Нападающие: Дмитрий Рашевский ( ), Брэндон Йип ( ), ( ).

Дивизион Харламова

Нападающие: ( ), Павел Порядин ( ), ( );

Дивизион Чернышева

Защитник: Либор Шулак ( );

Нападающие: Ярослав Лихачев («Амур»), Александр Шаров («Сибирь»).

Оставшиеся хоккеисты будут выбраны лигой. Каждая из команд будет состоять из 11 игроков (2 вратаря и 9 полевых), включая 4 лучших игроков Кубка Вызова МХЛ, которые будут распределены между командами позднее.