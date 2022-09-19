Дмитрий Николаев, Шулак и Семенов – лучшие игроки недели в КХЛ

Теги Ак Барс СКА рейтинги КХЛ Адмирал Кирилл Семенов Либор Шулак Дмитрий Николаев Хоккей

КХЛ определила лучших хоккеистов 3-й игровой недели.

Лучшим вратарем стал Дмитрий Николаев (СКА), одержавший 4 победы в 4 матчах недели. Он отразил 94,23% бросков при коэффициенте надежности 1,47.

Лучшим защитником признан Либор Шулак («Адмирал»), набравший 3 (2+1) очка в 2 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. Шулак не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1». Он нанес 13 бросков по воротам, совершил 2 силовых приема и заблокировал 5 бросков.

Лучшим нападающим стал Кирилл Семенов («Ак Барс»), набравший 7 (3+4) очков в 4 играх. Семенов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+9» (лучший показатель недели). Он совершил 4 силовых приема, 4 раза отобрал шайбу.

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