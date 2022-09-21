Тамбиев про 1:3 от «Металлурга»: «К самоотдаче нет претензий, но по качеству игры вопросы ко многим»

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Леонид Тамбиев высказался после матча против «Металлурга» (1:3).

«Ну, что говорить. Все по делу. Соперник конкретный, играет в финалах, поднимал над головой Кубок Гагарина.

Пока мы не начнем забивать голы, будут проблемы. С нулем голов или с одним голом… Соперник начинает атаку с броска, у нас какая-то ерунда приходит в зону, передачи лишние.

К самоотдаче нет претензий, но по качеству игры большие вопросы ко многим игрокам. Кто должен забивать, кто должен решать моменты, большинство. У нас если Шулак не забивает, то и забить-то некому», – сказал главный тренер «Адмирала».

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