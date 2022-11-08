Чинахов о сезоне: «Не сказал бы, что доволен своими результатами, мог сыграть и лучше. Недоволен командными результатами, как и все в «Коламбусе»

высказался о втором сезоне в «Коламбусе».

– Как оцените свой первый месяц сезона?

– Есть куда расти. Не сказал бы, что доволен своими результатами, мог сыграть и лучше. Недоволен командными результатами, как и все в «Коламбусе».

– Что у вашей команды не получалось на старте сезона?

– Пока сами не понимаем. Играем вроде бы хорошо, но все равно что-то не так. Будем искать выходы.

– Вы за прошлый сезон в научились быстро забывать поражения? Все говорят, что за океаном нужно уметь сразу переключаться.

– Да у меня и раньше особо не было с этим проблем. Отыграл, поспал, на следующий день пересмотрел свои смены и все. Нет такого, что зацикливаешься на том, что плохо сыграл или что уступили.

– Нужно ли думать, что сезон длинный и будет время все исправить? Или такие мысли только успокаивают?

– Надо понять, почему мы проигрываем. С другой стороны, все знают, как надо играть. Зацикливаться на неудачах точно не стоит.

– На второй год в клубе чувствуете себя комфортнее?

– Да, конечно, уже полегче. И язык знаю, и всех ребят. И уверенности стало больше, – сказал нападающий .