Шуми Бабаев: «Чинахов очень сильно прибавил почти во всех компонентах. В «Коламбусе» довольны»

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Агент Шуми Бабаев рассказал о встрече с форвардом Егором Чинаховым в Финляндии.

– Мы встретились с Егором, обсудили нюансы. Есть плюсы и минусы, и, надеюсь, в итоге все будет хорошо. Он немного получает шайбу, но радуют его физические кондиции, катание и мощь, которая у него появилась.

Егор очень сильно прибавил почти во всех компонентах. У него большой прогресс. Единственное, он мало получает шайбу.

– В руководстве «Коламбуса» довольны его игрой?

– Довольны, никаких вопросов нет. В любом случае это только начало сезона. В клубе не очень довольны результатами команды, у лидеров пока игра не клеится, – сказал Бабаев.

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