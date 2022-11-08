Чинахов о «Коламбусе»: «Сделал в упражнении что-то, чему меня научил Хартли. Ларсен спросил: «Тебя Боб научил?» Я сказал: «Да». Он: «Меня тоже»

рассказал о внимательности тренеров Боба Хартли и Брэда Ларсена к деталям.

– Когда приехали в «Коламбус», у вас поменялось отношение к себе, к работе?

– Думаю, основные перемены случились при в .

Когда у всех был выходной, молодые должны были приходить на тренировки. Я стал больше работать над собой, дополнительно оставался на льду. Эта привычка у меня осталась.

У Боба, к примеру, могла быть раскатка по желанию, но молодые должны были обязательно на нее выходить. И сейчас я уже не могу без раскатки играть.

Допустим, у нас в «Коламбусе» на раскатку по желанию могут выйти два человека, и я буду в их числе. Все еще спрашивают: «Зачем ты идешь кататься?» Не понимают, что я по-другому уже не могу.

– Все говорят, что Хартли очень внимателен к деталям, что он дотошный тренер, что очень много видео. У в «Коламбусе» так же?

– Да, он тоже очень внимательный. Тем более он играл у Боба. У них похожая тактика.

В прошлом году у нас было какое-то упражнение, я сделал что-то, чему меня научил Хартли. Ларсен сразу спросил: «Тебя этому Боб научил?» Я сказал: «Да». Он: «Меня тоже», – сказал нападающий .