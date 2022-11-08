Чинахов о возвращении в КХЛ: «Я бы точно назад не поехал, играл бы в АХЛ, старался доказывать»

рассказал, что не размышлял о возвращении из в .

– Какие главные выводы сделали из прошлого сезона?

– Пересмотрел некоторые моменты. Понял, где я мог сыграть лучше. Плюс определил для себя, какие качества мне больше нужны для игры в НХЛ.

– Какие?

– Это секрет (улыбается). Но вообще надо работать над всем. Этим летом конкретно на чем-то не заострял внимания. Старался больше над «физикой» поработать. Сезон очень долгий, сил может просто не хватить.

– Вы сами говорили, что недовольны прошлым сезоном. Морально год выдался тяжелым?

– Морально действительно было тяжело. И друзей рядом нет, а раньше были. В этом году знал, чего ждать, поэтому полегче.

– У вас хоть раз в прошлом году была мысль: «Блин, какой тут уровень, зачем я сюда сунулся»?

– Мысли такие были. Но раз приехал, то надо убирать такие мысли. Старался отвлекаться от этого.

– Что вас поразило, когда вы приехали?

– Уровень игры и игроков. Макдэвид, Кросби, Годро. Другой уровень.

– Многие в прошлом году говорили, что вы рано поехали. До вас эти разговоры тоже наверняка доносились. Как вы реагировали?

– Поначалу были очень сильные сомнения, правильно ли я поступил, что решил уехать. Но потом немного успокоился – помогла поддержка семьи и друзей. Я понял, что сделал выбор и надо просто готовиться к сезону.

– Держали в голове, что если у вас не получится в НХЛ, то возвращение в Россию все будут воспринимать как слабость?

– Нет, это я не держал в голове. Я бы точно назад не поехал, играл бы в АХЛ, старался доказывать. Мысли о возвращении не было. Ни аренды, ничего такого, – сказал нападающий .