Чинахов о возвращении в КХЛ: «Я бы точно назад не поехал, играл бы в АХЛ, старался доказывать»
Егор Чинахов рассказал, что не размышлял о возвращении из НХЛ в КХЛ.
– Какие главные выводы сделали из прошлого сезона?
– Пересмотрел некоторые моменты. Понял, где я мог сыграть лучше. Плюс определил для себя, какие качества мне больше нужны для игры в НХЛ.
– Какие?
– Это секрет (улыбается). Но вообще надо работать над всем. Этим летом конкретно на чем-то не заострял внимания. Старался больше над «физикой» поработать. Сезон очень долгий, сил может просто не хватить.
– Вы сами говорили, что недовольны прошлым сезоном. Морально год выдался тяжелым?
– Морально действительно было тяжело. И друзей рядом нет, а раньше были. В этом году знал, чего ждать, поэтому полегче.
– У вас хоть раз в прошлом году была мысль: «Блин, какой тут уровень, зачем я сюда сунулся»?
– Мысли такие были. Но раз приехал, то надо убирать такие мысли. Старался отвлекаться от этого.
– Что вас поразило, когда вы приехали?
– Уровень игры и игроков. Макдэвид, Кросби, Годро. Другой уровень.
– Многие в прошлом году говорили, что вы рано поехали. До вас эти разговоры тоже наверняка доносились. Как вы реагировали?
– Поначалу были очень сильные сомнения, правильно ли я поступил, что решил уехать. Но потом немного успокоился – помогла поддержка семьи и друзей. Я понял, что сделал выбор и надо просто готовиться к сезону.
– Держали в голове, что если у вас не получится в НХЛ, то возвращение в Россию все будут воспринимать как слабость?
– Нет, это я не держал в голове. Я бы точно назад не поехал, играл бы в АХЛ, старался доказывать. Мысли о возвращении не было. Ни аренды, ничего такого, – сказал нападающий «Коламбуса».
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