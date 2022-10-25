Егор Чинахов: «Как-то Овечкину на раскатке сказал: «Здравствуйте». Наверное, я полноправный энхаэловец, раз меня зовут поужинать перед матчами»

рассказал о поддержке в «Коламбусе».

– Известный факт, что Евгений Малкин называет Сергея Гончара чуть ли не вторым папой, так как защитник взял его под полную опеку в первые годы в «Питтсбурге». Если смотреть со стороны, то, кажется, у вас с Гавриковым похожие отношения. Так?

– Владу очень благодарен.

От него и его жены Насти с самых первых шагов в «Коламбусе» полная поддержка во всем. Все, что можно. И мама моя очень рада, что они у меня здесь есть и за мной присматривают.

– Забавно теперь вспоминать, как Влад рассказывал мне, что написал тебе после драфта, а ты ответил ему на «вы».

– Уважение.

– К Александру Овечкину на льду как обращаешься?

– Вот конкретно во время игры я, честно, не обращаю внимания, как общаюсь, но вот именно Овечкину как-то на раскатке сказал: «Здравствуйте».

– Но сейчас-то ты уже второй сезон полноценный энхаэловец, наверное, заматерел уже?

– Когда собираются перед матчами посидеть-поужинать, то меня зовут. Значит, наверное, полноправный, – сказал со смехом нападающий .