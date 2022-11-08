Ротенберг после 1:3 от «Адмирала»: «СКА не хватило времени. Никто нам не поможет, вы все видели, болельщики видели, пусть каждый делает выводы»
Роман Ротенберг высказался о поражении СКА от «Адмирала» со счетом 1:3.
«Боевая игра, поздравляю «Адмирал» с победой. Порадовали местных болельщиков.
В первые два периода мы не перестроились, не адаптировались. Хотя серьезно готовились, знали, насколько это сильный соперник.
Очень хорошо знаем Леонида Тамбиева. У него одна система игры – видели ее еще в петербургском «Динамо».
Могли победить, но не хватило времени. Это хороший урок для нас. Нужно готовиться к следующему матчу – турне по Дальнему Востоку только начинается. Полезная игра для нас на будущее.
Мы должны понимать, что никто, кроме нас самих, нам не поможет. Надо лучше действовать, лучше работать. Вы все видели сегодня. Болельщики все видели. Пусть каждый делает свои выводы.
Мы и наши игроки – все вместе сами виноваты. Надо разобрать ошибки. Завтра будет тренировка – разберем их и вернемся сильнее к следующему матчу», – сказал главный тренер СКА.
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