Вратарь «Адмирала» Серебряков отразил 217 из 222 бросков в 6 последних матчах
Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков отразил 46 из 47 бросков в матче со СКА.
Команда из Владивостока обыграла питерский клуб со счетом 3:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ. 27-летний голкипер отразил 18 бросков в первом периоде, 9 – во втором, 19 – в третьем.
Серебряков не пропускает больше одной шайбы в шести последних проведенных матчах.
Его статистика последних шести игр выглядит следующим образом:
Матч со «Спартаком» (1:2 Б) – 21 отраженный бросок из 22;
Матч с «Северсталью» (2:1 Б) – 37 из 38;
Матч с «Авангардом» (1:0 ОТ) – 45 из 45;
Матч с «Барысом» (4:1) – 27 из 28;
Матч с московским «Динамо» (2:1) – 41 из 42;
Матч со СКА (3:1) – 46 из 47.
Таким образом, Серебряков отразил 217 из 222 бросков в шести последних матчах.
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