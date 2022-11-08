Вратарь «Адмирала» Серебряков отразил 217 из 222 бросков в 6 последних матчах

Вратарь отразил 46 из 47 бросков в матче со СКА.

Команда из Владивостока обыграла питерский клуб со счетом 3:1 в игре Фонбет чемпионата . 27-летний голкипер отразил 18 бросков в первом периоде, 9 – во втором, 19 – в третьем.

Серебряков не пропускает больше одной шайбы в шести последних проведенных матчах.

Его статистика последних шести игр выглядит следующим образом:

Матч со «Спартаком» (1:2 Б) – 21 отраженный бросок из 22;

Матч с «Северсталью» (2:1 Б) – 37 из 38;

Матч с «Авангардом» (1:0 ОТ) – 45 из 45;

Матч с «Барысом» (4:1) – 27 из 28;

Матч с московским «Динамо» (2:1) – 41 из 42;

Матч со (3:1) – 46 из 47.

Таким образом, Серебряков отразил 217 из 222 бросков в шести последних матчах.