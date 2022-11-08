«Авангард» может подписать вратаря Максвелла. Американец выиграл 8 из 12 игр в чемпионате Германии, пропуская 2,36 шайбы
«Авангард» может подписать контракт с американским голкипером.
Омский клуб проявляет интерес к 31-летнему вратарю Брэндону Максвеллу, выступающему сейчас в чемпионате Германии.
С 2020 года голкипер играет за команду «Фиштаун Пингвинс» из города Бремерхафен.
В текущем сезоне Максвелл провел 12 матчей, одержал 8 побед, пропуская в среднем 2,36 шайбы и отражая 90,5% бросков.
С 2015 года голкипер полноценно выступает в европейских чемпионатах. Ранее он также играл в Швеции, Чехии и Австрии.
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