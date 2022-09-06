Фурх отклонил предложение «Авангарда»: «Я подумал, что это того не стоит»

Теги Авангард возможные переходы чемпионат Чехии КХЛ Комета Брно Доминик Фурх Чемпионат.com Хоккей

Доминик Фурх отказался возвращаться в КХЛ.

32-летний чешский голкипер отклонил контрактное предложение от «Авангарда».

«Конечно, я думал, что не поеду туда, об этом не могло быть и речи. Я сразу отверг несколько предложений. Но буду честен: в последние несколько дней появилось одно предложение, которое мне надо было обдумать.

Возможно, кто-то меня в этом обвинит, да? Но в конечном итоге я подумал, что это того не стоит», – сказал вратарь.

Фурх ранее уже выступал за омскую команду в КХЛ – с 2015 по 2018 год.

В начале сентября чешский вратарь подписал контракт с «Кометой» из Брно, выступающей в чемпионате Чехии.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные