Овечкин стал 1-й звездой дня в НХЛ

Александр Овечкин стал 1-й звездой дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – капитан «Вашингтона» с 788-м голом в лиге и слепой голевой передачей на Евгения Кузнецова с неудобной руки и пропуском шайбы между ног.

Вторая звезда – защитник с победной шайбой в матче с «Калгари» (4:3 ОТ).

Третья звезда – форвард с двумя результативными передачами в матче с «Сент-Луисом» (3:1).