Овечкин стал 1-й звездой дня в НХЛ

Теги рейтинги Айлендерс Бостон Александр Овечкин НХЛ Брэд Маршанд Ноа Добсон Хоккей

Александр Овечкин стал 1-й звездой дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 788-м голом в лиге и слепой голевой передачей на Евгения Кузнецова с неудобной руки и пропуском шайбы между ног. 

Вторая звезда – защитник «Айлендерс» Ноа Добсон с победной шайбой в матче с «Калгари» (4:3 ОТ). 

Третья звезда – форвард «Бостона» Брэд Маршанд с двумя результативными передачами в матче с «Сент-Луисом» (3:1). 

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