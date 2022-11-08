Овечкин стал 1-й звездой дня в НХЛ
Александр Овечкин стал 1-й звездой дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 788-м голом в лиге и слепой голевой передачей на Евгения Кузнецова с неудобной руки и пропуском шайбы между ног.
Вторая звезда – защитник «Айлендерс» Ноа Добсон с победной шайбой в матче с «Калгари» (4:3 ОТ).
Третья звезда – форвард «Бостона» Брэд Маршанд с двумя результативными передачами в матче с «Сент-Луисом» (3:1).
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