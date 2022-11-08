Задоров в матче с «Айлендерс»: 1-я передача в сезоне, 2 броска, 2 хита и «+2» за 25:02

сделал 1-ю результативную передачу в сезоне в матче с .

Защитник принял участие в матче регулярного чемпионата против клуба с Лонг-Айленда (3:4 ОТ).

Он провел на льду 25 минут 2 секунды (1:25 – в меньшинстве, «плюс 1»), нанес 2 броска в створ, применил 2 силовых приема и сделал 1 блок.

Статистика потерь и перехватов – 2:2.

В 11 матчах сезона на счету Задорова стало 4 (3+1) очка при общей полезности «+9».