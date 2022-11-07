Федоров о «Детройте»: «Не мог оставить работу и полететь на празднование. Я в ЦСКА, есть определенная ответственность»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров объяснил, почему не полетел в Детройт.

«Детройт» 4 ноября отпраздновал 25-летие победы в Кубке Стэнли. , возглавляющий , посетил мероприятие, несмотря на выступление его команды в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Ни с кем ничего не обсуждал. Порядок был следующим: по SMS пришло приглашение, но мы договорились сделать поздравительное видео. При всем моем желании я не мог оставить свою работу и полететь на празднование. Если выполнять свою работу, то только на 100%.

Воспоминания от времен в «Детройте» приятные, но я в ЦСКА. У меня есть определенная ответственность. Я не вижу себя где-то еще, кроме как здесь. Даже и близко не было мыслей», – сказал бывший нападающий .

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