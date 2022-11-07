Шуми Бабаев: «Кубок мира с Россией и без – разные соревнования. На ее противостояниях с Канадой, США держится интрига»

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Хоккейный агент Шуми Бабаев оценил привлекательность Кубка мира.

– Мы понимаем, что с Россией и без нее – это два разных соревнования.

НХЛ – это коммерческая лига, и политики там стараются не касаться. Будем надеяться, что здравый смысл возобладает.

Я думаю, что если российские хоккеисты будут играть на Кубке мира, то только те, кто выступает в НХЛ. Это будет чисто энхаэловская команда.

– Без сборной России интерес к турниру будет не такой серьезный?

– Конечно. Есть основные противостояния: Россия – Канада, Россия – США, США – Канада и Финляндия – Швеция. За счет этого держится вся интрига, – сказал хоккейный агент.

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