Самсонов травмировал колено, пытаясь отразить буллит в матче с «Бостоном». Он не вышел на 3-й период, но одержал 6-ю победу в сезоне
Илья Самсонов получил травму колена в матче с «Бостоном».
Вратарь «Торонто» не вышел на третий период, уступив место в воротах Эрику Кельгрену.
Самсонов отразил в этом матче 13 бросков из 14, его сменщик – 7 из 7. Победа «Лифс» была записана на счет россиянина, так как счет 2:1 в третьем периоде не изменился.
Единственный гол «Брюинс» забил Брэд Маршанд, реализовавший штрафной бросок.
Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф сказал, что Илья получил травму при отражении буллита. Вратарю предстоит пройти обследование, в воскресном матче с «Каролиной» он не сыграет.
У Самсонова 6 побед в 8 матчах сезона при 92,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,23.
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