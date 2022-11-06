Самсонов травмировал колено, пытаясь отразить буллит в матче с «Бостоном». Он не вышел на 3-й период, но одержал 6-ю победу в сезоне

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Илья Самсонов получил травму колена в матче с «Бостоном»

Вратарь «Торонто» не вышел на третий период, уступив место в воротах Эрику Кельгрену. 

Самсонов отразил в этом матче 13 бросков из 14, его сменщик – 7 из 7. Победа «Лифс» была записана на счет россиянина, так как счет 2:1 в третьем периоде не изменился. 

Единственный гол «Брюинс» забил Брэд Маршанд, реализовавший штрафной бросок. 

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф сказал, что Илья получил травму при отражении буллита. Вратарю предстоит пройти обследование, в воскресном матче с «Каролиной» он не сыграет. 

У Самсонова 6 побед в 8 матчах сезона при 92,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,23. 

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