Самсонов пропустит как минимум неделю из-за травмы колена. «Торонто» ожидает, что Мюррей скоро вернется в строй

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Вратарь «Торонто» Илья Самсонов выбыл как минимум на неделю.

Россиянин получил травму колена в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:1), пытаясь отразить штрафной бросок в исполнении Брэда Маршанда. 

Главный тренер «Лифс» Шелдон Киф не исключил, что его восстановление может занять больше недели. 

Сейчас у «Торонто» травмированы еще 2 вратаря – Мэтт Мюррей и Джозеф Уолл. Клуб подписал Кита Петруцелли, игравшего в АХЛ за «Марлис», на роль сменщика Эрика Кельгрена. 

«Это не парень, возникший из ниоткуда. Конечно, его подписание было ускорено, учитывая нашу ситуацию. Но наш клуб в любом случае верил в него», – сказал тренер. 

При этом Киф отметил, что Мюррей, получивший травму приводящей мышцы в середине октября, вскоре должен вернуться в строй. Ранее сообщалось, что срок его восстановления составит 4 недели. 

«Возвращение Мэтта Мюррея уже не за горами. Окно возможностей для Петруцелли не такое большое, как вы могли бы подумать. Мэтт хорошо прогрессирует», – сказал тренер. 

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