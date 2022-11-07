Самсонов пропустит как минимум неделю из-за травмы колена. «Торонто» ожидает, что Мюррей скоро вернется в строй

Вратарь «Торонто» выбыл как минимум на неделю.

Россиянин получил травму колена в матче регулярного чемпионата с «Бостоном» (2:1), пытаясь отразить штрафной бросок в исполнении Брэда Маршанда.

Главный тренер «Лифс» Шелдон Киф не исключил, что его восстановление может занять больше недели.

Сейчас у травмированы еще 2 вратаря – Мэтт Мюррей и . Клуб подписал Кита Петруцелли, игравшего в АХЛ за «Марлис», на роль сменщика Эрика Кельгрена.

«Это не парень, возникший из ниоткуда. Конечно, его подписание было ускорено, учитывая нашу ситуацию. Но наш клуб в любом случае верил в него», – сказал тренер.

При этом Киф отметил, что Мюррей, получивший травму приводящей мышцы в середине октября, вскоре должен вернуться в строй. Ранее сообщалось, что срок его восстановления составит 4 недели.

«Возвращение Мэтта Мюррея уже не за горами. Окно возможностей для Петруцелли не такое большое, как вы могли бы подумать. Мэтт хорошо прогрессирует», – сказал тренер.