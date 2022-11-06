Ротенберг после речи про актерское мастерство выложил скрин с канадскими актерами и ссылку на статью в «Википедии» про Станиславского

опубликовал скриншот с фото актеров после матча против (4:3).

Главный тренер выложил скрин с канадскими актерами Джимом Керри, Райаном Гослингом и Райаном Рейнольдсом в своем телеграм-канале.

Он также написал о системе Станиславского и опубликовал ссылку на статью в «Википедии» про Константина Станиславского.

Напомним, после игры с «Металлургом» Ротенберг прокомментировал удаление за толчок на борт , заявив, что «актерское канадское мастерство соперника сработало».