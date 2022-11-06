Ротенберг после речи про актерское мастерство выложил скрин с канадскими актерами и ссылку на статью в «Википедии» про Станиславского

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Роман Ротенберг опубликовал скриншот с фото актеров после матча против «Металлурга» (4:3).

Главный тренер СКА выложил скрин с канадскими актерами Джимом Керри, Райаном Гослингом и Райаном Рейнольдсом в своем телеграм-канале.

Он также написал о системе Станиславского и опубликовал ссылку на статью в «Википедии» про Константина Станиславского.

Напомним, после игры с «Металлургом» Ротенберг прокомментировал удаление Захара Бардакова за толчок на борт Брендана Лайпсика, заявив, что «актерское канадское мастерство соперника сработало».

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