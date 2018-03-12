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    7 марта|Sports.ru

    08:55 Гэри Беттмэн: «Визиты НХЛ в Европу помогают в развитии игроков мирового уровня. Пример – Швеция»|18

    6 марта|Sports.ru

    16:13 НХЛ опубликовала даты проведения матчей регулярного чемпионата в Европе в сезоне-2018/19|58

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