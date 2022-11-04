Светлов о матче с «Северсталью»: «Сочи» не хватает силенок довести игру до конца. Совершаем очень много ошибок»

подвел итоги матча с «Северсталью» (4:5 Б).

– Игра получилась двоякой. Интересная, быстрая, напряженная. Наша основная проблема сегодня – третий период. Не хватает нам силенок довести игру до конца. Совершаем очень много ошибок.

Нужно, конечно, делать акцент на вбрасывания. Постоянно проигрываем вбрасывания в нашей зоне, отдаем инициативу противнику, приходится отбирать. Получается, что не хватает концентрации именно к концовке матча.

В целом, игра была достаточно интересная. На буллитах нам немножко не повезло. Не нашлось специалиста, который смог бы забить.

– Сейчас в середине сезона над чем нужно работать?

– Основной компонент – вбрасывания в нашей зоне. Концентрация. Тратим очень много сил в первом и втором периодах. Не хватает где-то характера.

Может быть, из-за того, что была длинная серия из поражений, у игроков есть опасения проиграть, ошибиться. Много молодых ребят, которые не готовы все шестьдесят минут играть в правильном тонусе, терпеливо довести игру до конца. Когда боишься ошибиться, чаще делаешь ошибки.

Будем работать над вбрасываниями, над работой на свободной позиции. Теряем позицию под воротами в нашей зоне. Где-то проигрываем борьбу. Нам не хватает умения выцарапать шайбу, сыграть с партнером. Работы много, – сказал главный тренер «Сочи».

«Сочи» проиграл 11-й матч подряд. У команды 3 победы в 24 играх сезона