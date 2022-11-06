Тамбиев об «Адмирале»: «Правильная философия у ребят сейчас. То что надо, остальное все приходящее»

считает, что в складывается правильная философия.

Клуб из Владивостока выиграл 7 из 9 последних матчей, причем во всех набирал очки. Сегодня «морякам» удалось справиться с (2:1).

«Тяжелый матч для нас. Соперник очень мощный. Как мы ожидали, так оно и игралось. Ребята молодцы, что выдержали натиск соперника в первые десять минут. Эти шайбы, которые мы забросили в большинстве, они немножко охладили пыл «Динамо», игра выровнялась.

Потом уже, считаю, хоккей был плюс-минус равным, с небольшим преимуществом соперника. У них было больше времени на отдых. Я не жалуюсь, говорю по факту, было мало времени для восстановления. Могу отметить характер команды, самопожертвование, хорошую рабочую атмосферу в команде.

Правильная философия у ребят сейчас. Из-за этого мы сегодня выиграли. Могу отметить и шикарную атмосферу на трибунах, всех было слышно. Полный дворец, это приятно. Сегодня поулыбаемся, дальше – следующий матч (со СКА 8 ноября – прим. Sports.ru). Ребят с победой.

Конечно, всегда хотим играть более-менее дисциплинированно, но не всегда получается. Здесь эмоции, каждая игра складывается по-разному. Сегодня был вот такой сценарий. Ребята, конечно, молодцы. Еще раз скажу – философия правильной становится. Философия командной игры – то что надо на сегодняшний день. Остальное все приходящее», – сказал Тамбиев.