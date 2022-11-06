считает, что «Адмирал» цепко сыграл в обороне.

проиграло клубу из Владивостока (1:2) в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ, хотя нанесло 42 броска в створ.

«В первую очередь, хочу отметить атмосферу на трибунах во Владивостоке. Сегодня же аншлаг здесь, да? Здорово болели, молодцы. И динамовские болельщики приехали, спасибо им большое.

По игре – мы плохо начали, пропустили два гола вследствие наших удалений. Потом стоит отдать должное , который очень цепко оборонялся, тяжело было пробиваться к их воротам и создавать моменты. Но все равно мы старались спасти игру, одну шайбу отыграли – большего не получилось.

Почему не смогли раньше найти ключи к обороне соперника? Если бы это так просто было, начертил – и все. Тяжело пробиться, когда пять человек плотно играют в средней зоне, у своих ворот», – сказал главный тренер москвичей.