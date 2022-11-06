Кудашов об 1:2 с «Адмиралом»: «Тяжело пробиться, когда 5 человек плотно играют в средней зоне. Если бы это так просто было, начертил – и все»

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Алексей Кудашов считает, что «Адмирал» цепко сыграл в обороне. 

«Динамо» проиграло клубу из Владивостока (1:2) в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ, хотя нанесло 42 броска в створ. 

«В первую очередь, хочу отметить атмосферу на трибунах во Владивостоке. Сегодня же аншлаг здесь, да? Здорово болели, молодцы. И динамовские болельщики приехали, спасибо им большое. 

По игре – мы плохо начали, пропустили два гола вследствие наших удалений. Потом стоит отдать должное «Адмиралу», который очень цепко оборонялся, тяжело было пробиваться к их воротам и создавать моменты. Но все равно мы старались спасти игру, одну шайбу отыграли – большего не получилось. 

Почему не смогли раньше найти ключи к обороне соперника? Если бы это так просто было, начертил – и все. Тяжело пробиться, когда пять человек плотно играют в средней зоне, у своих ворот», – сказал главный тренер москвичей. 

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