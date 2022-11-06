«Адмирал» выиграл 7 из 9 последних матчей, Серебряков отразил 41 бросок «Динамо» из 42. Следующая игра – со СКА
«Адмирал» набрал очки в 9-м матче подряд, обыграв «Динамо» (2:1).
Клуб из Владивостока продолжает свою рекордную серию матчей с очками в Фонбет Чемпионате КХЛ.
На этом отрезке у команды Леонида Тамбиева 7 побед и 2 поражения за пределами основного времени.
В матче с московским клубом вратарь клуба из Владивостока Никита Серебряков отразил 41 бросок из 42.
Шайбы забросили Данил Файзуллин и Николай Чебыкин. Это первая в истории победа «моряков» над «Динамо» во Владивостоке.
C 32 очками в 27 матчах «Адмирал» занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. Следующий матч команда проведет дома против СКА (8 ноября).
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