«Адмирал» выиграл 7 из 9 последних матчей, Серебряков отразил 41 бросок «Динамо» из 42. Следующая игра – со СКА

Теги КХЛ Динамо Леонид Тамбиев Данил Файзуллин Никита Серебряков Адмирал Николай Чебыкин Хоккей

«Адмирал» набрал очки в 9-м матче подряд, обыграв «Динамо» (2:1).

Клуб из Владивостока продолжает свою рекордную серию матчей с очками в Фонбет Чемпионате КХЛ.

На этом отрезке у команды Леонида Тамбиева 7 побед и 2 поражения за пределами основного времени. 

В матче с московским клубом вратарь клуба из Владивостока Никита Серебряков отразил 41 бросок из 42.

Шайбы забросили Данил Файзуллин и Николай Чебыкин. Это первая в истории победа «моряков» над «Динамо» во Владивостоке.

C 32 очками в 27 матчах «Адмирал» занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. Следующий матч команда проведет дома против СКА (8 ноября). 

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