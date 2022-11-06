Плющев об отъезде Ларионова в Детройт: «Странная ситуация. Для молодых менеджеров «Торпедо» это что-то значительное, наверное»

назвал странным решение поехать в Детройт на праздник.

«Ред Уингс» отметили 25-летие победы в Кубке Стэнли-1997 и провели торжественную церемонию в честь игроков того состава.

В ней участвовали главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов и экс-защитник клуба Владимир Константинов.

– У многих в нашем хоккее вызвал удивление отлет главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова в Детройт на празднование 25-летия победы этого клуба в плей-офф . А у вас?

– Знаете, если бы я работал главным тренером клуба, то такого решения не принял бы. Регулярный чемпионат – на пике, у «Торпедо» стыковой матч с «Локомотивом», принципиальным соперником и по таблице, и по географии, – и тут первый человек команды ее покидает. Странная ситуация. Которая не могла не отразиться на результате – 0:4, «Торпедо» впервые в сезоне так скромно смотрелось дома.

– Есть вопросы к руководству «Торпедо» и менеджменту?

– Со стороны трудно дать точную оценку. Очень важно понять, как внутри команды и клуба все было обставлено, какие слова были сказаны и какие аргументы приведены. Плюс у «Торпедо» молодые менеджеры, для них, наверное, отлет в это что-то значительное.

Но, зная Игоря, не думаю, что там был какой-то диктат. Ларионов – не только легенда нашего хоккея, но и человек, который умеет аргументировать. Все остальное – решение клуба.

«Торпедо», учитывая его достаточно средние кадровые возможности, хорошо начало чемпионат, в основном за счет интересной тренерской работы, возвращению к традициям советского хоккея. Также было сказано много патриотических слов о клубе, Нижнем Новгороде, регионе.

На фоне этих слов решение временно покинуть «Торпедо» по не самому значимому и не самому очевидному поводу вызывает вопросы. Самое главное, чтобы оно не нарушило атмосферу в клубе, не надломило сезон , – сказал заслуженный тренер России.

«Торпедо» без Ларионова (уехал в США) влетело «Локомотиву» дома – впервые за 5 лет! 0 голов, мало бросков – не получалось ничего