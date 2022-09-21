Павел Дорофеев: «Ларионов – специалист со своим видением. Он пытается научить ребят в «Торпедо» хоккею, в который играл сам»

Теги Торпедо молодежная сборная России НХЛ молодежный чемпионат мира Игорь Ларионов КХЛ Вегас Павел Дорофеев Хоккей

Павел Дорофеев высказался о работе с Игорем Ларионовым в молодежной сборной России.

– В вашем тренерском штабе работал Игорь Ларионов. Не удивляет, что его «Торпедо» сейчас одна из лучших команд на старте сезона КХЛ?

– Для меня в этом ничего удивительного нет. Когда мы работали в сборной, я видел, как много он понимает в хоккее.

Ларионов – умный, добрый, позитивный человек, а как тренер – специалист со своим видением. Он пытается научить ребят в своей команде тому хоккею, в который играл сам, передает им свой опыт.

Сейчас он всей лиге показывает, что в такой хоккей можно играть в КХЛ, – сказал нападающий системы «Вегаса».

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